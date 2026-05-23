Bon.Soir présente Black Box Club #3 Tance Telecom Yenkov DLNF Mistral Palace Valence

Valence

Bon.Soir présente Black Box Club #3 Tance Telecom Yenkov DLNF

Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence Drôme

Tarif : – – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 22:00:00

fin : 2026-05-29 04:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Le collectif Bon.soir est de retour au Mistral pour sa troisième Black Box Club pour vous faire vivre une expérience immersive entre techno et trance.

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Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 81 66 48 69 info@mistralpalace.com

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English :

The Bon.soir collective returns to Le Mistral for its third Black Box Club, offering an immersive experience of techno and trance.

L’événement Bon.Soir présente Black Box Club #3 Tance Telecom Yenkov DLNF Valence a été mis à jour le 2026-05-19 par Valence Romans Tourisme