Bon.Soir présente Black Box Club #3 Tance Telecom Yenkov DLNF Mistral Palace Valence
Bon.Soir présente Black Box Club #3 Tance Telecom Yenkov DLNF Mistral Palace Valence samedi 30 mai 2026.
Valence
Bon.Soir présente Black Box Club #3 Tance Telecom Yenkov DLNF
Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence Drôme
Tarif : – – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 22:00:00
fin : 2026-05-29 04:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Le collectif Bon.soir est de retour au Mistral pour sa troisième Black Box Club pour vous faire vivre une expérience immersive entre techno et trance.
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Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 81 66 48 69 info@mistralpalace.com
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English :
The Bon.soir collective returns to Le Mistral for its third Black Box Club, offering an immersive experience of techno and trance.
L’événement Bon.Soir présente Black Box Club #3 Tance Telecom Yenkov DLNF Valence a été mis à jour le 2026-05-19 par Valence Romans Tourisme
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