Marie-Sophie Charpentier en dédicace Librairie Notre Temps Valence
Marie-Sophie Charpentier en dédicace Librairie Notre Temps Valence samedi 23 mai 2026.
Valence
Marie-Sophie Charpentier en dédicace
Librairie Notre Temps 30 Grande rue Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 10:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Séance de dédicace une rencontre forte avec Marie-Sophie Charpentier autour d’un récit bouleversant qui ne laisse pas indifférent.
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Librairie Notre Temps 30 Grande rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 78 79 librairie.notre.temps@orange.fr
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English :
Signing session: a powerful encounter with Marie-Sophie Charpentier around a deeply moving story that leaves no one indifferent.
L’événement Marie-Sophie Charpentier en dédicace Valence a été mis à jour le 2026-05-05 par Valence Romans Tourisme
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