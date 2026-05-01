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Marie-Sophie Charpentier en dédicace Librairie Notre Temps Valence

Marie-Sophie Charpentier en dédicace Librairie Notre Temps Valence samedi 23 mai 2026.

Lieu : Librairie Notre Temps

Adresse : 30 Grande rue

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Valence

Marie-Sophie Charpentier en dédicace

Librairie Notre Temps 30 Grande rue Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 10:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Séance de dédicace une rencontre forte avec Marie-Sophie Charpentier autour d’un récit bouleversant qui ne laisse pas indifférent.
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Librairie Notre Temps 30 Grande rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 78 79  librairie.notre.temps@orange.fr

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English :

Signing session: a powerful encounter with Marie-Sophie Charpentier around a deeply moving story that leaves no one indifferent.

L’événement Marie-Sophie Charpentier en dédicace Valence a été mis à jour le 2026-05-05 par Valence Romans Tourisme

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