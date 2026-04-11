Tournoi d’échecs Open Rapide Internationale avenue de la Comète Valence

Valence

Tournoi d’échecs Open Rapide Internationale

avenue de la Comète Gymnase du Cosec Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 09:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

L’édition 2026 du tournoi international d’échecs de Valence se déroulera cette année au cœur de la cité Valentinoise à côté du parc Jouvet.

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avenue de la Comète Gymnase du Cosec Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 00 71 09 valence.echecs.26@gmail.com

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English :

The 2026 edition of the Valence International Chess Tournament will take place this year in the heart of the city of Valence, next to the Parc Jouvet.

L’événement Tournoi d’échecs Open Rapide Internationale Valence a été mis à jour le 2026-04-07 par Valence Romans Tourisme