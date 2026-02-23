Visite olfactive en famille Musée de Valence Valence
Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme
Lassez-vous guider par des senteurs de parfums… et (re)découvrez l’exposition par l’odorat notes de feuille, de mousse et de minéraux.
Enrichissez votre gamme olfactive et échangez sur vos ressentis et sensations.
Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr
