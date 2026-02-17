Visite guidée Le cimetière Saint-Lazare Printemps des cimetières avenue de Romans Valence

Visite guidée Le cimetière Saint-Lazare Printemps des cimetières

avenue de Romans RDV à l’entrée côté avenue de Romans Valence Drôme

Début : 2026-05-08 14:00:00

fin : 2026-05-08 14:00:00

2026-05-08 2026-05-09

Le cimetière est un témoin de nos croyances et de notre histoire. Redécouvrez ce lieu de mémoire au patrimoine souvent méconnu.



Visite conçue et proposée par le responsable du cimetière communal Ville de Valence.

avenue de Romans RDV à l’entrée côté avenue de Romans Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

The cemetery is a witness to our beliefs and our history. Rediscover this often little-known place of memory.



A visit designed and led by the cemetery manager ? City of Valence.

