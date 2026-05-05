Concert Chants du monde Chapelle Sainte-Germaine Valence
Concert Chants du monde Chapelle Sainte-Germaine Valence dimanche 10 mai 2026.
Valence
Concert Chants du monde
Chapelle Sainte-Germaine 26 rue Christophe Colomb Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 15:30:00
fin : 2026-05-10 17:15:00
Date(s) :
2026-05-10
Avec sa guitare et ses créations originales , Lorelei Barbier mêle traditions et modernité, tout en célébrant ses origines celtes.
Soyez prêts à être transportés dans un univers musical envoûtant et à vivre une expérience riche en émotion et en histoire.
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Chapelle Sainte-Germaine 26 rue Christophe Colomb Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 80 74 15 saintlary26@free.fr
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English :
With her guitar and her original creations, Lorelei Barbier blends tradition and modernity, while celebrating her Celtic origins.
Get ready to be transported into a spellbinding musical universe, and enjoy an experience rich in emotion and history.
L’événement Concert Chants du monde Valence a été mis à jour le 2026-04-29 par Valence Romans Tourisme
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