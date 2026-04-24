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Atelier de pâtisserie adulte Le fraisier Ateliers de cuisine Come and Cook Valence

Atelier de pâtisserie adulte Le fraisier Ateliers de cuisine Come and Cook Valence samedi 23 mai 2026.

Lieu : Ateliers de cuisine Come and Cook

Adresse : 100 Avenue Victor Hugo

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 60 60 60

Valence

Atelier de pâtisserie adulte Le fraisier

Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence Drôme

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 16:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Découvrez les secrets d’un grand classique de la pâtisserie française le fraisier. Lors de cet atelier, vous réalisez pas à pas ce gâteau élégant et gourmand.
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Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 76 15  contact@come-and-cook.fr

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English :

Discover the secrets of a classic French pastry: the strawberry cake. In this step-by-step workshop, you’ll make this elegant, gourmet cake.

L’événement Atelier de pâtisserie adulte Le fraisier Valence a été mis à jour le 2026-04-21 par Valence Romans Tourisme

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