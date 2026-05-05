Exposition Relation Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence
Exposition Relation Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence samedi 23 mai 2026.
Valence
Exposition Relation
Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-23
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-05-23
Entrez dans un univers sensible et poétique, où chaque image raconte une émotion et invite à un voyage intérieur.
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Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 70 mediatheque.latourmaubourg@valenceromansagglo.fr
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English :
Enter a sensitive, poetic universe, where each image recounts an emotion and invites you on an inner journey.
L’événement Exposition Relation Valence a été mis à jour le 2026-04-30 par Valence Romans Tourisme
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