Exposition Relation Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence

Valence

Exposition Relation

Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-23

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-05-23

Entrez dans un univers sensible et poétique, où chaque image raconte une émotion et invite à un voyage intérieur.

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Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 70 mediatheque.latourmaubourg@valenceromansagglo.fr

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English :

Enter a sensitive, poetic universe, where each image recounts an emotion and invites you on an inner journey.

L’événement Exposition Relation Valence a été mis à jour le 2026-04-30 par Valence Romans Tourisme