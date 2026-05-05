Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition Relation Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence

Exposition Relation Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence samedi 23 mai 2026.

Lieu : Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg

Adresse : 26, place Latour Maubourg

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Tarif :

Valence

Exposition Relation

Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-23
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-05-23

Entrez dans un univers sensible et poétique, où chaque image raconte une émotion et invite à un voyage intérieur.
  .

Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 70  mediatheque.latourmaubourg@valenceromansagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Enter a sensitive, poetic universe, where each image recounts an emotion and invites you on an inner journey.

L’événement Exposition Relation Valence a été mis à jour le 2026-04-30 par Valence Romans Tourisme

À voir aussi à Valence (Drôme)