Ciné-concert L’incroyable femme des neiges et l’Ensemble 0 Lux Scène Nationale Valence Valence

Lux Scène Nationale Valence 36 Bd. du Général de Gaulle 26000 Valence Valence Drôme
Tarif : 12 – 12 – EUR
Début : 2026-05-05 20:00:00
fin : 2026-05-05 21:45:00
2026-05-05
Des forêts du Jura aux étendues glacées du Groenland, suivez la trace d’une fascinante exploratrice lancée dans une quête existentielle. Un dispositif de ciné-concert qui souligne la délicatesse des sentiments et la majesté des grands espaces désertiques.
Lux Scène Nationale Valence 36 Bd. du Général de Gaulle 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com
English :
From the forests of the Jura to the icy expanses of Greenland, follow the trail of a fascinating explorer on an existential quest. A cine-concert device that underlines the delicacy of feelings and the majesty of great desert spaces.
