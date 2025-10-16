Ciné-concert L’incroyable femme des neiges et l’Ensemble 0 Lux Scène Nationale Valence Valence

Ciné-concert L’incroyable femme des neiges et l’Ensemble 0

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 20:00:00

fin : 2026-05-05 21:45:00

Date(s) :

2026-05-05

Des forêts du Jura aux étendues glacées du Groenland, suivez la trace d’une fascinante exploratrice lancée dans une quête existentielle. Un dispositif de ciné-concert qui souligne la délicatesse des sentiments et la majesté des grands espaces désertiques.

Lux Scène Nationale Valence 36 Bd. du Général de Gaulle 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com

English :

From the forests of the Jura to the icy expanses of Greenland, follow the trail of a fascinating explorer on an existential quest. A cine-concert device that underlines the delicacy of feelings and the majesty of great desert spaces.

