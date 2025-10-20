Exposition gravures, sculptures et films En dormance Lux Scène Nationale Valence Valence

Exposition gravures, sculptures et films En dormance

Lux Scène Nationale Valence 36 Bd. du Général de Gaulle 26000 Valence Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 18:30:00

fin : 2026-05-05 20:30:00

Date(s) :

2026-05-05 2026-05-06

Au moment symbolique du repos de la croissance végétale, l’ensemble de cette exposition, EN DORMANCE, enchevêtre les frontières entre l’homme et la nature et nous rappelle les liens qui nous unissent à la terre et au vivant.

+33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com

English :

At the symbolic moment of rest for plant growth, this exhibition, EN DORMANCE, entangles the boundaries between man and nature, reminding us of the ties that bind us to the earth and to living things.

