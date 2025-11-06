Danse Kill Me place Charles Huguenel Valence
Danse Kill Me place Charles Huguenel Valence mardi 5 mai 2026.
Danse Kill Me
place Charles Huguenel Comédie de Valence Valence Drôme
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Tarif réduit
Jeunes jusqu’à 30 ans, demandeur.euse.s d’emploi, intermittent.e.s du spectacle, accompagnant.e.s d’une personne en situation de handicap.
Date et horaire :
Début : 2026-05-05 20:00:00
fin : 2026-05-06 20:00:00
Date(s) :
2026-05-05 2026-05-06
Comment parler de maladie mentale? Après Fuck Me et Love Me, Kill Me complète le cycle autofictionnel de la metteuse en scène et chorégraphie argentin Marina Otero.
place Charles Huguenel Comédie de Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 78 41 70 billetterie@comediedevalence.com
English :
How do you talk about mental illness? After Fuck Me and Love Me, Kill Me completes the autofictional cycle of Argentine director and choreographer Marina Otero.
