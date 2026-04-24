Concert Le basson fait résonner la médiathèque Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence

Valence

Concert Le basson fait résonner la médiathèque

Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Venez écouter et découvrir le magnifique travail des apprentis bassonistes.

Par Nathalie PONCE et les élèves du conservatoire de Valence.

.

Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 70 mediatheque.latourmaubourg@valenceromansagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the magnificent work of our apprentice bassoonists.

By Nathalie PONCE and students from the Valence Conservatory.

L’événement Concert Le basson fait résonner la médiathèque Valence a été mis à jour le 2026-04-22 par Valence Romans Tourisme