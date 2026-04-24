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Concert Le basson fait résonner la médiathèque Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence

Concert Le basson fait résonner la médiathèque Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg

Adresse : 26, place Latour Maubourg

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Tarif :

Valence

Concert Le basson fait résonner la médiathèque

Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06
fin : 2026-05-06

Date(s) :
2026-05-06

Venez écouter et découvrir le magnifique travail des apprentis bassonistes.
Par Nathalie PONCE et les élèves du conservatoire de Valence.
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Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 70  mediatheque.latourmaubourg@valenceromansagglo.fr

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English :

Come and discover the magnificent work of our apprentice bassoonists.
By Nathalie PONCE and students from the Valence Conservatory.

L’événement Concert Le basson fait résonner la médiathèque Valence a été mis à jour le 2026-04-22 par Valence Romans Tourisme

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