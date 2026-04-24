Concert Le basson fait résonner la médiathèque Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence
Concert Le basson fait résonner la médiathèque Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence mercredi 6 mai 2026.
Valence
Concert Le basson fait résonner la médiathèque
Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
Venez écouter et découvrir le magnifique travail des apprentis bassonistes.
Par Nathalie PONCE et les élèves du conservatoire de Valence.
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Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 70 mediatheque.latourmaubourg@valenceromansagglo.fr
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English :
Come and discover the magnificent work of our apprentice bassoonists.
By Nathalie PONCE and students from the Valence Conservatory.
L’événement Concert Le basson fait résonner la médiathèque Valence a été mis à jour le 2026-04-22 par Valence Romans Tourisme
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