La grande braderie de Valence Valence
La grande braderie de Valence Valence vendredi 5 juin 2026.
Valence
La grande braderie de Valence
Quartiers Augier, Bouffier Montjau, Hugo et vieille ville Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-05
La grande braderie de Valence se déroulera dans les quartiers Émile Augier, Vieille Ville et Bouffier Montjau, ainsi que dans les vitrines Valentinoises Hugo Shopping.
.
Quartiers Augier, Bouffier Montjau, Hugo et vieille ville Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Valence’s grand braderie will take place in the Émile Augier, Vieille Ville and Bouffier Montjau districts, as well as in Hugo Shopping’s Valentine’s shop windows.
L’événement La grande braderie de Valence Valence a été mis à jour le 2026-05-21 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Valence (Drôme)
- Projet musical des classes de cuivres Les Fables de La Fontaine Auditorium de la Maison de la Musique et de la Danse Valence 27 mai 2026
- 80 ans du Secours Catholique Caritas France Valence 27 mai 2026
- Atelier de pâtisserie enfant Mon cookie géant Ateliers de cuisine Come and Cook Valence 27 mai 2026
- Ciné-goûter Les contes du pommier Lux Scène Nationale Valence 27 mai 2026
- Atelier de pâtisserie en binôme Adulte/Enfant Ateliers de cuisine Come and Cook Valence 27 mai 2026