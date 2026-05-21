Valence

La grande braderie de Valence

Quartiers Augier, Bouffier Montjau, Hugo et vieille ville Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-05

La grande braderie de Valence se déroulera dans les quartiers Émile Augier, Vieille Ville et Bouffier Montjau, ainsi que dans les vitrines Valentinoises Hugo Shopping.

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Quartiers Augier, Bouffier Montjau, Hugo et vieille ville Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 00

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English :

Valence’s grand braderie will take place in the Émile Augier, Vieille Ville and Bouffier Montjau districts, as well as in Hugo Shopping’s Valentine’s shop windows.

L’événement La grande braderie de Valence Valence a été mis à jour le 2026-05-21 par Valence Romans Tourisme