Festival OFF ValenScène Intervention de la Cie Tout un romans Fabrico Valence

Valence

Festival OFF ValenScène Intervention de la Cie Tout un romans

Fabrico 7 Rue Belle Image Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:30:00

fin : 2026-06-05 20:30:00

Date(s) :

2026-06-05

Le OFF de ValenScène fait vivre le festival autrement avec des rendez-vous artistiques gratuits, des rencontres conviviales et une exposition mêlant poésie, création et imagination.

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Fabrico 7 Rue Belle Image Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 86 14 50 theatredelaville@mairie-valence.fr

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English :

ValenScène’s OFF brings the festival to life in a whole new way, with free artistic events, friendly get-togethers and an exhibition combining poetry, creativity and imagination.

L’événement Festival OFF ValenScène Intervention de la Cie Tout un romans Valence a été mis à jour le 2026-05-11 par Valence Romans Tourisme