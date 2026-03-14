Festival OFF ValenScène Intervention de la Cie Tout un romans Fabrico Valence
Festival OFF ValenScène Intervention de la Cie Tout un romans Fabrico Valence vendredi 5 juin 2026.
Valence
Festival OFF ValenScène Intervention de la Cie Tout un romans
Fabrico 7 Rue Belle Image Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:30:00
fin : 2026-06-05 20:30:00
Date(s) :
2026-06-05
Le OFF de ValenScène fait vivre le festival autrement avec des rendez-vous artistiques gratuits, des rencontres conviviales et une exposition mêlant poésie, création et imagination.
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Fabrico 7 Rue Belle Image Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 86 14 50 theatredelaville@mairie-valence.fr
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English :
ValenScène’s OFF brings the festival to life in a whole new way, with free artistic events, friendly get-togethers and an exhibition combining poetry, creativity and imagination.
L’événement Festival OFF ValenScène Intervention de la Cie Tout un romans Valence a été mis à jour le 2026-05-11 par Valence Romans Tourisme
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