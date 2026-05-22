Escape game géant Lupin dans la ville contre la reine Victoria Valence
Escape game géant Lupin dans la ville contre la reine Victoria Valence samedi 6 juin 2026.
Valence
Escape game géant Lupin dans la ville contre la reine Victoria
Champ de Mars Valence Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Lors de ce jeu de pistes à énigmes, résolvez les énigmes de logique, d’observation et de dextérité, le temps d’un après-midi. Participez à notre jeu coopératif avec votre smartphone, le livret de jeu et le sac Lupin dans la ville !
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Champ de Mars Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Solve an afternoon’s worth of logic, observation and dexterity puzzles in this enigmatic treasure hunt. Take part in our cooperative game with your smartphone, the game booklet and the Lupin in the City bag!
L’événement Escape game géant Lupin dans la ville contre la reine Victoria Valence a été mis à jour le 2026-05-19 par Valence Romans Tourisme
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