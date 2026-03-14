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Festival IN ValenScène Spectacles Compromis et La Perruche Théâtre de la ville Valence

Festival IN ValenScène Spectacles Compromis et La Perruche Théâtre de la ville Valence samedi 6 juin 2026.

Lieu : Théâtre de la ville

Adresse : Place de la Liberté

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : 8 8 8

Valence

Festival IN ValenScène Spectacles Compromis et La Perruche

Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Entre amitiés vacillantes, vérités qui dérapent et couples mis à nu, cette soirée de théâtre explore avec finesse et humour les fragilités des relations humaines.
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Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 86 14 50  theatredelaville@mairie-valence.fr

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English :

Between wavering friendships, slipping truths and couples laid bare, this evening of theater explores the fragility of human relationships with finesse and humor.

L’événement Festival IN ValenScène Spectacles Compromis et La Perruche Valence a été mis à jour le 2026-05-11 par Valence Romans Tourisme

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