Festival IN ValenScène Spectacles Compromis et La Perruche Théâtre de la ville Valence

Valence

Festival IN ValenScène Spectacles Compromis et La Perruche

Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Entre amitiés vacillantes, vérités qui dérapent et couples mis à nu, cette soirée de théâtre explore avec finesse et humour les fragilités des relations humaines.

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Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 86 14 50 theatredelaville@mairie-valence.fr

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English :

Between wavering friendships, slipping truths and couples laid bare, this evening of theater explores the fragility of human relationships with finesse and humor.

L’événement Festival IN ValenScène Spectacles Compromis et La Perruche Valence a été mis à jour le 2026-05-11 par Valence Romans Tourisme