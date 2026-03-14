Festival IN Valenscène Spectacles Voyage Voyage et Love-Love Théâtre de la ville Valence

Valence

Festival IN Valenscène Spectacles Voyage Voyage et Love-Love

Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Entre imprévus, quiproquos et éclats de rire, cette soirée du festival embarque le public dans deux comédies rythmées où les relations humaines sont mises à rude épreuve.

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Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 86 14 50 theatredelaville@mairie-valence.fr

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English :

With its mix of unexpected events, misunderstandings and bursts of laughter, this evening’s festival takes audiences on a journey through two fast-paced comedies that put human relationships to the test.

L’événement Festival IN Valenscène Spectacles Voyage Voyage et Love-Love Valence a été mis à jour le 2026-05-11 par Valence Romans Tourisme