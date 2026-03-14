Festival IN Valenscène Spectacles Voyage Voyage et Love-Love Théâtre de la ville Valence
Festival IN Valenscène Spectacles Voyage Voyage et Love-Love Théâtre de la ville Valence vendredi 5 juin 2026.
Valence
Festival IN Valenscène Spectacles Voyage Voyage et Love-Love
Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence Drôme
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Entre imprévus, quiproquos et éclats de rire, cette soirée du festival embarque le public dans deux comédies rythmées où les relations humaines sont mises à rude épreuve.
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Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 86 14 50 theatredelaville@mairie-valence.fr
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English :
With its mix of unexpected events, misunderstandings and bursts of laughter, this evening’s festival takes audiences on a journey through two fast-paced comedies that put human relationships to the test.
L’événement Festival IN Valenscène Spectacles Voyage Voyage et Love-Love Valence a été mis à jour le 2026-05-11 par Valence Romans Tourisme
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