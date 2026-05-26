Ciné-goûter À VOL D’OISEAUX Cinéma Le Navire Valence

Valence

Ciné-goûter À VOL D’OISEAUX

Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 15:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Séance suivie d’un goûter offert en partenariat avec Biocoop Valence.

Prévente à l’accueil ou sur le site internet du Navire.

.

Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Screening followed by a complimentary snack in partnership with Biocoop Valence.

Pre-sale at reception or on the Le Navire website.

L’événement Ciné-goûter À VOL D’OISEAUX Valence a été mis à jour le 2026-05-21 par Valence Romans Tourisme