Ciné-goûter À VOL D’OISEAUX Cinéma Le Navire Valence
Ciné-goûter À VOL D’OISEAUX Cinéma Le Navire Valence samedi 20 juin 2026.
Valence
Ciné-goûter À VOL D’OISEAUX
Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 15:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Séance suivie d’un goûter offert en partenariat avec Biocoop Valence.
Prévente à l’accueil ou sur le site internet du Navire.
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Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr
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English :
Screening followed by a complimentary snack in partnership with Biocoop Valence.
Pre-sale at reception or on the Le Navire website.
L’événement Ciné-goûter À VOL D’OISEAUX Valence a été mis à jour le 2026-05-21 par Valence Romans Tourisme
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