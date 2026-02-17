Visite guidée Autour de la place Saint-jean RDV à la Maison des Têtes Valence

Visite guidée Autour de la place Saint-jean

RDV à la Maison des Têtes 57 Grande Rue Valence Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:30:00

fin : 2026-06-20 10:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Saint-Jean est l’un des plus anciens quartiers de Valence. Les constructions de la période médiévale côtoient des hôtels particuliers du XVIIIe siècle comme des édifices contemporains.

RDV à la Maison des Têtes 57 Grande Rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

Saint-Jean is one of Valence?s oldest districts. Buildings from the medieval period stand side by side with 18th-century townhouses and contemporary edifices.

