Visites commentées des canaux rue Sainte-Thérèse Valence

Visites commentées des canaux

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:30:00

fin : 2026-10-03 14:30:00

2026-04-25 2026-05-16 2026-06-20 2026-07-18 2026-08-29 2026-10-03

Visite commentée à la découverte de la faune et de la flore des canaux et zones humides, par l’association Biodiversité au fil de l’eau .

rue Sainte-Thérèse RDV Parc de la Marquise Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 02 52 13 58 aufildeleau.26@gmail.com

English :

Guided tour to discover the flora and fauna of canals and wetlands, by the association Biodiversité au fil de l’eau .

L’événement Visites commentées des canaux Valence a été mis à jour le 2026-01-27 par Valence Romans Tourisme