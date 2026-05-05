Atelier Modelage -Jardins Ephémères Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence

Valence

Atelier Modelage -Jardins Ephémères

Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:30:00

fin : 2026-06-20 14:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Laissez parler votre imagination et créez un jardin éphémère où la matière prend vie au fil de vos idées et de vos gestes.

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Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 70 mediatheque.latourmaubourg@valenceromansagglo.fr

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English :

Let your imagination run wild and create an ephemeral garden where materials come to life through your ideas and actions.

L’événement Atelier Modelage -Jardins Ephémères Valence a été mis à jour le 2026-04-30 par Valence Romans Tourisme