Atelier Modelage -Jardins Ephémères Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence
Atelier Modelage -Jardins Ephémères Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence samedi 20 juin 2026.
Valence
Atelier Modelage -Jardins Ephémères
Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:30:00
fin : 2026-06-20 14:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Laissez parler votre imagination et créez un jardin éphémère où la matière prend vie au fil de vos idées et de vos gestes.
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Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 70 mediatheque.latourmaubourg@valenceromansagglo.fr
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English :
Let your imagination run wild and create an ephemeral garden where materials come to life through your ideas and actions.
L’événement Atelier Modelage -Jardins Ephémères Valence a été mis à jour le 2026-04-30 par Valence Romans Tourisme
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