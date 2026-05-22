Fête de la Musique sur Le Champ de Mars Valence
Fête de la Musique sur Le Champ de Mars Valence dimanche 21 juin 2026.
Valence
Fête de la Musique sur Le Champ de Mars
Champ de Mars Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21 23:59:00
Date(s) :
2026-06-21
La fête de la musique revient sur le Champ de Mars, avec ses deux scènes habituelles une scène techno sur le Kiosque Peynet, et une scène dub en face du Lycée Émile Loubet !
Buvette sur place.
(Au Mistral Palace à partir de 21h en cas de pluie)
.
Champ de Mars Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 81 66 48 69 info@mistralpalace.com
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English :
The Fête de la Musique returns to the Champ de Mars, with its usual two stages: a techno stage on the Kiosque Peynet, and a dub stage opposite the Lycée Émile Loubet!
Refreshment bar on site.
(At Mistral Palace from 9pm in case of rain)
L’événement Fête de la Musique sur Le Champ de Mars Valence a été mis à jour le 2026-05-19 par Valence Romans Tourisme
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