Concert d’orgue de la fête de la musique Les Amis des Orgues Les orgues du Temple de Saint Ruf Valence

Concert d’orgue de la fête de la musique

Les Amis des Orgues Les orgues du Temple de Saint Ruf 6 Cour Saint Ruf Valence Drôme

Début : 2026-06-21 17:00:00

fin : 2026-06-21 17:00:00

2026-06-21

Fête de la musique.

Orgue, chœurs, instruments.

English :

Fête de la musique.

Organ, choir, instruments.

