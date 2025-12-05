Concert d’orgue de la fête de la musique Les Amis des Orgues Les orgues du Temple de Saint Ruf Valence
Concert d’orgue de la fête de la musique Les Amis des Orgues Les orgues du Temple de Saint Ruf Valence dimanche 21 juin 2026.
Concert d’orgue de la fête de la musique
Les Amis des Orgues Les orgues du Temple de Saint Ruf 6 Cour Saint Ruf Valence Drôme
Début : 2026-06-21 17:00:00
fin : 2026-06-21 17:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Fête de la musique.
Orgue, chœurs, instruments.
Les Amis des Orgues Les orgues du Temple de Saint Ruf 6 Cour Saint Ruf Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes orguestemplevalence@yahoo.fr
English :
Fête de la musique.
Organ, choir, instruments.
L’événement Concert d’orgue de la fête de la musique Valence a été mis à jour le 2025-12-05 par Valence Romans Tourisme