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Soirée de présentation de la nouvelle saison de LUX Lux Scène Nationale Valence

Soirée de présentation de la nouvelle saison de LUX Lux Scène Nationale Valence mardi 23 juin 2026.

Lieu : Lux Scène Nationale

Adresse : 36, Boulevard Général De Gaulle

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : mardi 23 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Valence

Soirée de présentation de la nouvelle saison de LUX

Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 20:00:00
fin : 2026-06-23 21:30:00

Date(s) :
2026-06-23

Découvrez en avant-première la nouvelle programmation culturelle spectacles, concerts et expositions vous seront dévoilés au cours d’une soirée conviviale et festive.
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Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15  reservation@lux-valence.com

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English :

Get a sneak preview of the new cultural program: shows, concerts and exhibitions will be unveiled during a convivial and festive evening.

L’événement Soirée de présentation de la nouvelle saison de LUX Valence a été mis à jour le 2026-05-19 par Valence Romans Tourisme

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