Atelier Fleurs séchées Romance Librairie Café Valence
Atelier Fleurs séchées Romance Librairie Café Valence jeudi 25 juin 2026.
Valence
Atelier Fleurs séchées
Romance Librairie Café 4 rue Sauniere Valence Drôme
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
+ consommation sur place
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 16:00:00
fin : 2026-06-25 16:00:00
Date(s) :
2026-06-25
Offrez-vous un moment créatif et poétique lors d’un atelier de fleurs séchées chez Romance Librairie Café.
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Romance Librairie Café 4 rue Sauniere Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 16 24 60 romance.librairie@gamil.com
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English :
Treat yourself to a creative and poetic moment during a dried flower workshop at Romance Librairie Café.
L’événement Atelier Fleurs séchées Valence a été mis à jour le 2026-05-21 par Valence Romans Tourisme
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