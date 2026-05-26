Atelier Fleurs séchées Romance Librairie Café Valence

Valence

Atelier Fleurs séchées

Romance Librairie Café 4 rue Sauniere Valence Drôme

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

+ consommation sur place

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 16:00:00

fin : 2026-06-25 16:00:00

Date(s) :

2026-06-25

Offrez-vous un moment créatif et poétique lors d’un atelier de fleurs séchées chez Romance Librairie Café.

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Romance Librairie Café 4 rue Sauniere Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 16 24 60 romance.librairie@gamil.com

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English :

Treat yourself to a creative and poetic moment during a dried flower workshop at Romance Librairie Café.

L’événement Atelier Fleurs séchées Valence a été mis à jour le 2026-05-21 par Valence Romans Tourisme