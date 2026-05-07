Fête de la musique du Mistral Palace Le Champ de Mars Valence
Fête de la musique du Mistral Palace Le Champ de Mars Valence dimanche 21 juin 2026.
Valence
Fête de la musique du Mistral Palace
Le Champ de Mars Avenue du Champ de Mars Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21 00:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Pour la Fête de la Musique, le Champ de Mars vibre entre techno, acid et dub dans une ambiance festive et immersive !
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Le Champ de Mars Avenue du Champ de Mars Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 31 92 37 info@mistralpalace.com
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English :
For the Fête de la Musique, the Champ de Mars vibrates with techno, acid and dub in a festive, immersive atmosphere!
L’événement Fête de la musique du Mistral Palace Valence a été mis à jour le 2026-05-07 par Valence Romans Tourisme
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