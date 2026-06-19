Exposition Chrétiens d’Orient, Passeurs d’espérance Place des Ormeaux Valence
Exposition Chrétiens d’Orient, Passeurs d’espérance Place des Ormeaux Valence vendredi 26 juin 2026.
Valence
Exposition Chrétiens d’Orient, Passeurs d’espérance
Place des Ormeaux Cathédrale Saint-Apollinaire Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-09-01
Date(s) :
2026-06-26
Tout l’été, la Cathédrale accueille une exposition de l’Oeuvre d’Orient. Les Églises orientales existent depuis le début de notre ère.
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Place des Ormeaux Cathédrale Saint-Apollinaire Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 1 45 48 54 46
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English :
Throughout the %E9t%E9, the Cathedral is hosting an exhibition by the Oeuvre d’Orient. The Eastern Churches have existed since the beginning of our %E8re.
L’événement Exposition Chrétiens d’Orient, Passeurs d’espérance Valence a été mis à jour le 2026-06-16 par Valence Romans Tourisme
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