Exposition Chrétiens d’Orient, Passeurs d’espérance Place des Ormeaux Valence

Valence

Exposition Chrétiens d’Orient, Passeurs d’espérance

Place des Ormeaux Cathédrale Saint-Apollinaire Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-09-01

Date(s) :

2026-06-26

Tout l’été, la Cathédrale accueille une exposition de l’Oeuvre d’Orient. Les Églises orientales existent depuis le début de notre ère.

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Place des Ormeaux Cathédrale Saint-Apollinaire Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 1 45 48 54 46

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English :

Throughout the %E9t%E9, the Cathedral is hosting an exhibition by the Oeuvre d’Orient. The Eastern Churches have existed since the beginning of our %E8re.

L’événement Exposition Chrétiens d’Orient, Passeurs d’espérance Valence a été mis à jour le 2026-06-16 par Valence Romans Tourisme