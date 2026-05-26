Soirées estivales du bord du Rhône chemin de l’Epervière Valence

Valence

Soirées estivales du bord du Rhône

chemin de l’Epervière Port de l’Épervière Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 17:00:00

fin : 2026-07-24 22:30:00

Date(s) :

2026-06-19 2026-07-24 2026-08-21

Profitez des soirées estivales du bord du Rhône dans une ambiance festive et familiale, avec foodtrucks, marché artisanal et DJ !

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chemin de l’Epervière Port de l’Épervière Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes foodtruckeventdromeardeche@mailo.com

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English :

Enjoy summer evenings on the banks of the Rhône in a festive, family-friendly atmosphere, with foodtrucks, craft markets and DJs!

L’événement Soirées estivales du bord du Rhône Valence a été mis à jour le 2026-05-21 par Valence Romans Tourisme