Soirées estivales du bord du Rhône chemin de l’Epervière Valence
Soirées estivales du bord du Rhône chemin de l’Epervière Valence vendredi 19 juin 2026.
Valence
Soirées estivales du bord du Rhône
chemin de l’Epervière Port de l’Épervière Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 17:00:00
fin : 2026-07-24 22:30:00
Date(s) :
2026-06-19 2026-07-24 2026-08-21
Profitez des soirées estivales du bord du Rhône dans une ambiance festive et familiale, avec foodtrucks, marché artisanal et DJ !
.
chemin de l’Epervière Port de l’Épervière Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes foodtruckeventdromeardeche@mailo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Enjoy summer evenings on the banks of the Rhône in a festive, family-friendly atmosphere, with foodtrucks, craft markets and DJs!
L’événement Soirées estivales du bord du Rhône Valence a été mis à jour le 2026-05-21 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Valence (Drôme)
- Les entreprises de Valence recrutent, Lieu communiqué aux inscrits – Valence, Valence 26 mai 2026
- Les entreprises de Valence recrutent Lieu communiqué aux inscrits – Valence Valence 26 mai 2026
- Ciné-psychanalyse L’étranger Cinéma Le Navire Valence 26 mai 2026
- Projet musical des classes de cuivres Les Fables de La Fontaine Auditorium de la Maison de la Musique et de la Danse Valence 27 mai 2026
- 80 ans du Secours Catholique Caritas France Valence 27 mai 2026