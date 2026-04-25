Atelier de cuisine enfant Mon pique-nique Ateliers de cuisine Come and Cook Valence
Atelier de cuisine enfant Mon pique-nique Ateliers de cuisine Come and Cook Valence mardi 21 juillet 2026.
Valence
Atelier de cuisine enfant Mon pique-nique
Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence Drôme
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-07-21 11:30:00
Date(s) :
2026-07-21
Atelier pour les enfants de 6 à 12 ans.
Un atelier ludique et savoureux pour préparer un pique-nique coloré et gourmand à partager en famille ou entre amis.
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Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 76 15 contact@come-and-cook.fr
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English :
Workshop for children aged 6 to 12.
A fun and tasty workshop to prepare a colorful, gourmet picnic to share with family and friends.
L’événement Atelier de cuisine enfant Mon pique-nique Valence a été mis à jour le 2026-04-22 par Valence Romans Tourisme
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