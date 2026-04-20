Visite commentée Un palais au Moyen Âge Musée de Valence Valence
Visite commentée Un palais au Moyen Âge Musée de Valence Valence dimanche 19 juillet 2026.
Valence
Visite commentée Un palais au Moyen Âge
Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
en plus du billet d’entrée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 15:00:00
fin : 2026-07-19 15:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Saviez-vous que le musée était autrefois le palais des évêques de Valence ?
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Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr
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English :
Did you know that the museum was once the palace of the bishops of Valencia?
L’événement Visite commentée Un palais au Moyen Âge Valence a été mis à jour le 2026-04-16 par Valence Romans Tourisme
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