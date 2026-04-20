Visite commentée Un palais au Moyen Âge Musée de Valence Valence

Valence

Visite commentée Un palais au Moyen Âge

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

en plus du billet d’entrée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 15:00:00

fin : 2026-07-19 15:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Saviez-vous que le musée était autrefois le palais des évêques de Valence ?

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Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr

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English :

Did you know that the museum was once the palace of the bishops of Valencia?

L’événement Visite commentée Un palais au Moyen Âge Valence a été mis à jour le 2026-04-16 par Valence Romans Tourisme