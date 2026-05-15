Visite guidée Les temps modernes. Palawan, Philippines Centre du Patrimoine Arménien Valence

Valence

Visite guidée Les temps modernes. Palawan, Philippines

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 15:00:00

fin : 2026-07-18 15:00:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-08-01

Une immersion guidée au cœur du monde des Palawan à travers le regard du photographe Pierre de Vallombreuse.

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Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00 contact@le-cpa.com

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English :

A guided immersion into the world of the Palawan through the eyes of photographer Pierre de Vallombreuse.

L’événement Visite guidée Les temps modernes. Palawan, Philippines Valence a été mis à jour le 2026-05-15 par Valence Romans Tourisme