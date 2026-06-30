Séances spéciales THE GHOST IN THE SHELL Cinéma Le Navire Valence
vendredi 3 juillet 2026 · Cinéma Le Navire · Valence
Informations pratiques
Valence
Séances spéciales THE GHOST IN THE SHELL
Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence Drôme
Tarif : 5 – 5 – EUR
Moins de 18 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 17:20:00
fin : 2026-07-04 17:20:00
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-04
La légendaire saga cyberpunk fait son grand retour !
Découvrez les deux premiers épisodes de la nouvelle série animée The Ghost in the Shell (2×23 minutes) et un making of exclusif (30 minutes).
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Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr
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English :
The legendary cyberpunk saga is back!
Check out the first two episodes of the new animated series *The Ghost in the Shell* (2×23 minutes) and an exclusive behind-the-scenes featurette (30 minutes).
L’événement Séances spéciales THE GHOST IN THE SHELL Valence a été mis à jour le 2026-06-20 par Valence Romans Tourisme
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