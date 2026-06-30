Séances spéciales THE GHOST IN THE SHELL Cinéma Le Navire Valence

Informations pratiques

Valence

Séances spéciales THE GHOST IN THE SHELL

Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Moins de 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 17:20:00

fin : 2026-07-04 17:20:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-04

La légendaire saga cyberpunk fait son grand retour !

Découvrez les deux premiers épisodes de la nouvelle série animée The Ghost in the Shell (2×23 minutes) et un making of exclusif (30 minutes).

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Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr

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English :

The legendary cyberpunk saga is back!

Check out the first two episodes of the new animated series *The Ghost in the Shell* (2×23 minutes) and an exclusive behind-the-scenes featurette (30 minutes).

L’événement Séances spéciales THE GHOST IN THE SHELL Valence a été mis à jour le 2026-06-20 par Valence Romans Tourisme