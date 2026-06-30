UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Valence

Séances spéciales THE GHOST IN THE SHELL Cinéma Le Navire Valence

vendredi 3 juillet 2026 · Cinéma Le Navire · Valence

Informations pratiques

Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Heure de début
17:20:00
Lieu
Cinéma Le Navire
Adresse
9 Boulevard d'Alsace
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif
5 5 Moins de 18 ans

Valence

Séances spéciales THE GHOST IN THE SHELL

Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Moins de 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 17:20:00
fin : 2026-07-04 17:20:00

Date(s) :
2026-07-03 2026-07-04

La légendaire saga cyberpunk fait son grand retour !
Découvrez les deux premiers épisodes de la nouvelle série animée The Ghost in the Shell (2×23 minutes) et un making of exclusif (30 minutes).
  .

Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20  contact@cinemalenavire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The legendary cyberpunk saga is back!
Check out the first two episodes of the new animated series *The Ghost in the Shell* (2×23 minutes) and an exclusive behind-the-scenes featurette (30 minutes).

L’événement Séances spéciales THE GHOST IN THE SHELL Valence a été mis à jour le 2026-06-20 par Valence Romans Tourisme

À voir aussi à Valence (Drôme)