Concert Ouverture de l’été en musique ! Sur le Parvis du Centre du Patrimoine Arménien Valence

Valence

Concert Ouverture de l’été en musique !

Sur le Parvis du Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 18:30:00

fin : 2026-07-01 18:30:00

Date(s) :

2026-07-01

Un concert métissé et festif pour voyager aux quatre coins du monde au rythme des Gaspards.

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Sur le Parvis du Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00 contact@le-cpa.com

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English :

A festive concert that takes you to the four corners of the world to the rhythm of Les Gaspards.

L’événement Concert Ouverture de l’été en musique ! Valence a été mis à jour le 2026-05-15 par Valence Romans Tourisme