Concert Ouverture de l’été en musique ! Sur le Parvis du Centre du Patrimoine Arménien Valence
Concert Ouverture de l’été en musique ! Sur le Parvis du Centre du Patrimoine Arménien Valence mercredi 1 juillet 2026.
Valence
Concert Ouverture de l’été en musique !
Sur le Parvis du Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 18:30:00
fin : 2026-07-01 18:30:00
Date(s) :
2026-07-01
Un concert métissé et festif pour voyager aux quatre coins du monde au rythme des Gaspards.
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Sur le Parvis du Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00 contact@le-cpa.com
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English :
A festive concert that takes you to the four corners of the world to the rhythm of Les Gaspards.
L’événement Concert Ouverture de l’été en musique ! Valence a été mis à jour le 2026-05-15 par Valence Romans Tourisme
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