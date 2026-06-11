Bim Bam Ploc Wizzz, atelier éveil musical Les Estivales Médiathèque de Valence Sud Valence
Bim Bam Ploc Wizzz, atelier éveil musical Les Estivales Médiathèque de Valence Sud Valence mercredi 1 juillet 2026.
Valence
Bim Bam Ploc Wizzz, atelier éveil musical Les Estivales
Médiathèque de Valence Sud 33 rue Albert Thomas Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
Un moment de partage musical pour petites oreilles par Anne-Sophie Ruel.
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Médiathèque de Valence Sud 33 rue Albert Thomas Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 93 82 mediatheque.valencesud@valenceromansagglo.fr
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English :
A moment of musical sharing for little ears by Anne-Sophie Ruel.
L’événement Bim Bam Ploc Wizzz, atelier éveil musical Les Estivales Valence a été mis à jour le 2026-06-09 par Valence Romans Tourisme
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