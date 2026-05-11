Exposition Le week-end des Arts Centre Culturel de Fontlozier Valence
Exposition Le week-end des Arts Centre Culturel de Fontlozier Valence vendredi 12 juin 2026.
Valence
Exposition Le week-end des Arts
Centre Culturel de Fontlozier 95 avenue de la Libération Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-12
Trois jours placés sous le signe de la création, de la découverte et du partage à l’occasion du week-end des arts.
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Centre Culturel de Fontlozier 95 avenue de la Libération Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 64 04 85 67 accueil@ccf26.fr
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English :
Three days of creativity, discovery and sharing at the Weekend of the Arts.
L’événement Exposition Le week-end des Arts Valence a été mis à jour le 2026-05-07 par Valence Romans Tourisme
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