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Séance de dédicace avec Zélie Renaudat pour son livre Confessions d’une veste rose Librairie Notre Temps Valence

Séance de dédicace avec Zélie Renaudat pour son livre Confessions d’une veste rose Librairie Notre Temps Valence samedi 13 juin 2026.

Lieu : Librairie Notre Temps

Adresse : 30 Grande rue

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Valence

Séance de dédicace avec Zélie Renaudat pour son livre Confessions d’une veste rose

Librairie Notre Temps 30 Grande rue Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 12:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Dédicace avec Zélie Renaudat, autrice valentinoise de 19 ans pour son premier roman Confessions d’une veste rose paru aux éditions Gallimard jeunesse
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Librairie Notre Temps 30 Grande rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 78 79  librairie.notre.temps@orange.fr

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English :

Signing session with Zélie Renaudat, a 19-year-old author from Valence, France, for her first novel, Confessions d’une veste rose , published by Gallimard Jeunesse

L’événement Séance de dédicace avec Zélie Renaudat pour son livre Confessions d’une veste rose Valence a été mis à jour le 2026-05-22 par Valence Romans Tourisme

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