Séance de dédicace avec Zélie Renaudat pour son livre Confessions d’une veste rose Librairie Notre Temps Valence
Séance de dédicace avec Zélie Renaudat pour son livre Confessions d’une veste rose Librairie Notre Temps Valence samedi 13 juin 2026.
Valence
Séance de dédicace avec Zélie Renaudat pour son livre Confessions d’une veste rose
Librairie Notre Temps 30 Grande rue Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 12:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Dédicace avec Zélie Renaudat, autrice valentinoise de 19 ans pour son premier roman Confessions d’une veste rose paru aux éditions Gallimard jeunesse
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Librairie Notre Temps 30 Grande rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 78 79 librairie.notre.temps@orange.fr
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English :
Signing session with Zélie Renaudat, a 19-year-old author from Valence, France, for her first novel, Confessions d’une veste rose , published by Gallimard Jeunesse
L’événement Séance de dédicace avec Zélie Renaudat pour son livre Confessions d’une veste rose Valence a été mis à jour le 2026-05-22 par Valence Romans Tourisme
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