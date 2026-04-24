Atelier de cuisine en binôme Brunch Adulte/Enfant Ateliers de cuisine Come and Cook Valence
Atelier de cuisine en binôme Brunch Adulte/Enfant Ateliers de cuisine Come and Cook Valence samedi 13 juin 2026.
Valence
Atelier de cuisine en binôme Brunch Adulte/Enfant
Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence Drôme
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 12:00:00
Date(s) :
2026-06-13 2026-07-22
Commencez la journée en beauté avec un atelier brunch à partager en duo ! Petits et grands préparent ensemble des recettes gourmandes et colorées.
L’inscription comprend la participation d’un adulte et d’un enfant de 6 à 12 ans.
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Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 76 15 contact@come-and-cook.fr
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English :
Start the day in style with a brunch workshop for two! Young and old prepare colorful, gourmet recipes together.
Registration includes the participation of one adult and one child aged 6 to 12.
L’événement Atelier de cuisine en binôme Brunch Adulte/Enfant Valence a été mis à jour le 2026-04-22 par Valence Romans Tourisme
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