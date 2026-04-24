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Atelier de cuisine en binôme Brunch Adulte/Enfant Ateliers de cuisine Come and Cook Valence

Atelier de cuisine en binôme Brunch Adulte/Enfant Ateliers de cuisine Come and Cook Valence samedi 13 juin 2026.

Lieu : Ateliers de cuisine Come and Cook

Adresse : 100 Avenue Victor Hugo

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 60 60 60

Valence

Atelier de cuisine en binôme Brunch Adulte/Enfant

Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence Drôme

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 12:00:00

Date(s) :
2026-06-13 2026-07-22

Commencez la journée en beauté avec un atelier brunch à partager en duo ! Petits et grands préparent ensemble des recettes gourmandes et colorées.

L’inscription comprend la participation d’un adulte et d’un enfant de 6 à 12 ans.
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Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 76 15  contact@come-and-cook.fr

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English :

Start the day in style with a brunch workshop for two! Young and old prepare colorful, gourmet recipes together.

Registration includes the participation of one adult and one child aged 6 to 12.

L’événement Atelier de cuisine en binôme Brunch Adulte/Enfant Valence a été mis à jour le 2026-04-22 par Valence Romans Tourisme

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