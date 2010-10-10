Festival Cancel the Apocalypse Mistral Palace Valence
Festival Cancel the Apocalypse Mistral Palace Valence vendredi 12 juin 2026.
Valence
Festival Cancel the Apocalypse
Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:30:00
fin : 2026-06-12 20:30:00
Date(s) :
2026-06-12
Une soirée immersive entre techno, dark wave et expérimentations sonores pour danser jusqu’à la fin du monde.
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Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 31 92 37 info@mistralpalace.com
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English :
An immersive evening of techno, dark wave and sonic experimentation, dancing until the end of the world.
L’événement Festival Cancel the Apocalypse Valence a été mis à jour le 2026-05-07 par Valence Romans Tourisme
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