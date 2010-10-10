Festival Cancel the Apocalypse Mistral Palace Valence

Valence

Festival Cancel the Apocalypse

Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:30:00

fin : 2026-06-12 20:30:00

Date(s) :

2026-06-12

Une soirée immersive entre techno, dark wave et expérimentations sonores pour danser jusqu’à la fin du monde.

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Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 31 92 37 info@mistralpalace.com

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English :

An immersive evening of techno, dark wave and sonic experimentation, dancing until the end of the world.

L’événement Festival Cancel the Apocalypse Valence a été mis à jour le 2026-05-07 par Valence Romans Tourisme