Exposition Vous avez dit Bijou ? place de l’Université Valence

Valence

Exposition Vous avez dit Bijou ?

place de l’Université Salle des Clercs Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:00:00

fin : 2026-06-12 18:00:00

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-13 2026-06-17

Le bijou se raconte autrement à travers les regards, les matières et les expérimentations des étudiants du Diplôme National des Métiers d’Art et du Design Bijou de Valence.

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place de l’Université Salle des Clercs Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 27 65 84 mathildemestrallet@gmail.com

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English :

Jewelry tells a different story through the eyes, materials and experiments of students at the Diplôme National des Métiers d?Art et du Design Bijou in Valence.

L’événement Exposition Vous avez dit Bijou ? Valence a été mis à jour le 2026-05-15 par Valence Romans Tourisme