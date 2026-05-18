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Exposition Vous avez dit Bijou ? place de l’Université Valence

Exposition Vous avez dit Bijou ? place de l’Université Valence vendredi 12 juin 2026.

Lieu : place de l'Université

Adresse : Salle des Clercs

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Valence

Exposition Vous avez dit Bijou ?

place de l’Université Salle des Clercs Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:00:00
fin : 2026-06-12 18:00:00

Date(s) :
2026-06-12 2026-06-13 2026-06-17

Le bijou se raconte autrement à travers les regards, les matières et les expérimentations des étudiants du Diplôme National des Métiers d’Art et du Design Bijou de Valence.
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place de l’Université Salle des Clercs Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 27 65 84  mathildemestrallet@gmail.com

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English :

Jewelry tells a different story through the eyes, materials and experiments of students at the Diplôme National des Métiers d?Art et du Design Bijou in Valence.

L’événement Exposition Vous avez dit Bijou ? Valence a été mis à jour le 2026-05-15 par Valence Romans Tourisme

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