Exposition Vous avez dit Bijou ? place de l’Université Valence
Exposition Vous avez dit Bijou ? place de l’Université Valence vendredi 12 juin 2026.
Valence
Exposition Vous avez dit Bijou ?
place de l’Université Salle des Clercs Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:00:00
fin : 2026-06-12 18:00:00
Date(s) :
2026-06-12 2026-06-13 2026-06-17
Le bijou se raconte autrement à travers les regards, les matières et les expérimentations des étudiants du Diplôme National des Métiers d’Art et du Design Bijou de Valence.
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place de l’Université Salle des Clercs Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 27 65 84 mathildemestrallet@gmail.com
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English :
Jewelry tells a different story through the eyes, materials and experiments of students at the Diplôme National des Métiers d?Art et du Design Bijou in Valence.
L’événement Exposition Vous avez dit Bijou ? Valence a été mis à jour le 2026-05-15 par Valence Romans Tourisme
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