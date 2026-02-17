Visite guidée L’art dans la rue RDV à la Maison des Têtes Valence

Visite guidée L’art dans la rue

RDV à la Maison des Têtes 57 Grande Rue Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 16:30:00

fin : 2026-06-12 16:30:00

Date(s) :

2026-06-12

Street art, fresques, installations, sculptures, partez à la rencontre de l’art dans la rue. Observez les différentes techniques et médiums utilisés. Visibles par tous, ces œuvres racontent chacune une histoire, portent une intention ou un message.

.

RDV à la Maison des Têtes 57 Grande Rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Street art, frescoes, installations, sculptures: discover art in the street. Observe the different techniques and media used. Visible to all, each work tells a story, carries an intention or a message.

L’événement Visite guidée L’art dans la rue Valence a été mis à jour le 2026-02-17 par Valence Romans Tourisme