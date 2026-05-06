Atelier créatif famille – Initiation à la mosaïque, Musée de Valence, art et archéologie, Valence

Atelier créatif famille – Initiation à la mosaïque Samedi 13 juin, 14h30 Musée de Valence, art et archéologie Drôme

Sur réservation au 04 75 79 20 80

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T16:00:00+02:00

Le musée de Valence conserve plusieurs mosaïques romaines qui décoraient les sols des villas des riches habitants de la vallée du Rhône. Ces mosaïques mêlent motifs géométriques et végétaux à des héros mythologiques comme Hercule et Orphée. Après avoir observé les mosaïques, les participants dessinent ou choisissent un motif simple et le composent avec des tesselles de marbre sur un support mobile. À la fin de l’atelier, chacun repart avec sa création.

14 h 30, durée 1h30, à partir de 6 ans

Musée de Valence, art et archéologie 4 Place des Ormeaux, 26000 Valence, France Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0475792080 https://www.museedevalence.fr

Le musée de Valence conserve plusieurs mosaïques romaines qui décoraient les sols des villas des riches habitants de la vallée du Rhône. Ces mosaïques mêlent motifs géométriques et végétaux à des et …

© Musée de Valence