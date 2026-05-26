Ciné-club du Navire L’ŒUVRE INVISIBLE Cinéma Le Navire Valence

Valence

Ciné-club du Navire L’ŒUVRE INVISIBLE

Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 20:30:00

fin : 2026-06-29 20:30:00

Date(s) :

2026-06-29

Séance suivie d’un pot offert par le cinéma pour fêter la fin de la 1ère saison du ciné-club du Navire.

Prévente à l’accueil ou sur le site internet du Navire.

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Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr

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English :

Screening followed by a drink offered by the cinema to celebrate the end of the 1st season of Le Navire’s ciné-club.

Pre-sale at reception or on the Le Navire website.

L’événement Ciné-club du Navire L’ŒUVRE INVISIBLE Valence a été mis à jour le 2026-05-21 par Valence Romans Tourisme