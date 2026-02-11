Fête de la musique Les locaux rock Valence

Fête de la musique

Les locaux rock 82, avenue Maurice Faure Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Les départements de musiques actuelles amplifiées (DMAA) Valence et Romans proposent plusieurs fois dans l’année des auditions publiques de leurs élèves, qui prennent la forme de concerts dans des conditions de diffusion véritablement professionnelles.

Les locaux rock 82, avenue Maurice Faure Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 26 42 conservatoire-romans@valenceromansagglo.fr

English :

The Valence and Romans contemporary amplified music departments (DMAA) hold public auditions for their students several times a year, in the form of concerts under truly professional conditions.

