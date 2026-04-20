Visite sensorielle Hubert Robert & Fragonard Les mercredis en famille Musée de Valence Valence
Visite sensorielle Hubert Robert & Fragonard Les mercredis en famille Musée de Valence Valence mercredi 17 juin 2026.
Valence
Visite sensorielle Hubert Robert & Fragonard Les mercredis en famille
Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
en plus du billet d’entrée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 10:30:00
fin : 2026-06-17 10:30:00
Date(s) :
2026-06-17
Partez à le découverte de l’exposition temporaire avec vos sens ! Toute la famille est invitée à observer, à toucher et à écouter la nature représentée par Fragonard et Hubert Robert.
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Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr
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English :
Discover the temporary exhibition with your senses! The whole family is invited to observe, touch and listen to nature as represented by Fragonard and Hubert Robert.
L’événement Visite sensorielle Hubert Robert & Fragonard Les mercredis en famille Valence a été mis à jour le 2026-04-15 par Valence Romans Tourisme
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