Visite sensorielle Hubert Robert & Fragonard Les mercredis en famille Musée de Valence Valence

Valence

Visite sensorielle Hubert Robert & Fragonard Les mercredis en famille

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

en plus du billet d’entrée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 10:30:00

fin : 2026-06-17 10:30:00

Date(s) :

2026-06-17

Partez à le découverte de l’exposition temporaire avec vos sens ! Toute la famille est invitée à observer, à toucher et à écouter la nature représentée par Fragonard et Hubert Robert.

.

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the temporary exhibition with your senses! The whole family is invited to observe, touch and listen to nature as represented by Fragonard and Hubert Robert.

L’événement Visite sensorielle Hubert Robert & Fragonard Les mercredis en famille Valence a été mis à jour le 2026-04-15 par Valence Romans Tourisme