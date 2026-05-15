Atelier de broderie Perles de grenade Centre du Patrimoine Arménien Valence
Atelier de broderie Perles de grenade Centre du Patrimoine Arménien Valence dimanche 26 juillet 2026.
Valence
Atelier de broderie Perles de grenade
Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 15:00:00
fin : 2026-08-18 15:00:00
Date(s) :
2026-07-26 2026-08-18
Un atelier créatif autour d’un symbole fort de l’Arménie, entre tradition et imagination.
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Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00 contact@le-cpa.com
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English :
A creative workshop based on a powerful Armenian symbol, combining tradition and imagination.
L’événement Atelier de broderie Perles de grenade Valence a été mis à jour le 2026-05-15 par Valence Romans Tourisme
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