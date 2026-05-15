Atelier de broderie Perles de grenade Centre du Patrimoine Arménien Valence

Valence

Atelier de broderie Perles de grenade

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 15:00:00

fin : 2026-08-18 15:00:00

Date(s) :

2026-07-26 2026-08-18

Un atelier créatif autour d’un symbole fort de l’Arménie, entre tradition et imagination.

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Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00 contact@le-cpa.com

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English :

A creative workshop based on a powerful Armenian symbol, combining tradition and imagination.

L’événement Atelier de broderie Perles de grenade Valence a été mis à jour le 2026-05-15 par Valence Romans Tourisme