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Atelier de broderie Perles de grenade Centre du Patrimoine Arménien Valence

Atelier de broderie Perles de grenade Centre du Patrimoine Arménien Valence dimanche 26 juillet 2026.

Lieu : Centre du Patrimoine Arménien

Adresse : 14 rue Louis Gallet

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 8 8 8

Valence

Atelier de broderie Perles de grenade

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 15:00:00
fin : 2026-08-18 15:00:00

Date(s) :
2026-07-26 2026-08-18

Un atelier créatif autour d’un symbole fort de l’Arménie, entre tradition et imagination.
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Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00  contact@le-cpa.com

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English :

A creative workshop based on a powerful Armenian symbol, combining tradition and imagination.

L’événement Atelier de broderie Perles de grenade Valence a été mis à jour le 2026-05-15 par Valence Romans Tourisme

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