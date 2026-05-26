Atelier: Faïence d’Orient Centre du Patrimoine Arménien Valence
Atelier: Faïence d’Orient Centre du Patrimoine Arménien Valence dimanche 9 août 2026.
Valence
Atelier: Faïence d’Orient
Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme
Tarif : – – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 15:00:00
fin : 2026-08-09 15:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Des bleus profonds d’Iznik aux motifs floraux de Kutahya, la céramique arménienne a traversé les siècles, portant avec elle les savoir-faire et les symboles d’un peuple voyageur. Entre tradition et imagination, décorez votre propre carreau de faïence.
.
Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00 contact@le-cpa.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From the deep blues of Iznik to the floral motifs of Kutahya, Armenian ceramics have stood the test of time, carrying with them the skills and symbols of a people on the move. Between tradition and imagination, decorate your own earthenware tile.
L’événement Atelier: Faïence d’Orient Valence a été mis à jour le 2026-05-21 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Valence (Drôme)
- Les entreprises de Valence recrutent, Lieu communiqué aux inscrits – Valence, Valence 26 mai 2026
- Les entreprises de Valence recrutent Lieu communiqué aux inscrits – Valence Valence 26 mai 2026
- Ciné-psychanalyse L’étranger Cinéma Le Navire Valence 26 mai 2026
- Projet musical des classes de cuivres Les Fables de La Fontaine Auditorium de la Maison de la Musique et de la Danse Valence 27 mai 2026
- 80 ans du Secours Catholique Caritas France Valence 27 mai 2026