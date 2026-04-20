Visite commentée Découverte des collections Musée de Valence Valence

Valence

Visite commentée Découverte des collections

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

en plus du billet d’entrée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 15:00:00

fin : 2026-08-09 15:00:00

Date(s) :

2026-07-12 2026-08-09

Du cabinet d’arts graphiques au belvédère, en passant par le plateau des mosaïques et les salles d’art contemporain, partez à la découverte des collections du musée ponctuées de quelques nouveautés.

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Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr

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English :

From the graphic arts cabinet to the belvedere, from the mosaic plateau to the contemporary art galleries, discover the museum’s collections, punctuated by a few new additions.

L’événement Visite commentée Découverte des collections Valence a été mis à jour le 2026-04-16 par Valence Romans Tourisme