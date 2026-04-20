Visite commentée Découverte des collections Musée de Valence Valence
Visite commentée Découverte des collections Musée de Valence Valence dimanche 12 juillet 2026.
Valence
Visite commentée Découverte des collections
Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
en plus du billet d’entrée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 15:00:00
fin : 2026-08-09 15:00:00
Date(s) :
2026-07-12 2026-08-09
Du cabinet d’arts graphiques au belvédère, en passant par le plateau des mosaïques et les salles d’art contemporain, partez à la découverte des collections du musée ponctuées de quelques nouveautés.
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Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr
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English :
From the graphic arts cabinet to the belvedere, from the mosaic plateau to the contemporary art galleries, discover the museum’s collections, punctuated by a few new additions.
L’événement Visite commentée Découverte des collections Valence a été mis à jour le 2026-04-16 par Valence Romans Tourisme
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