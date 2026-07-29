Atelier scrapbooking Tamper & Yummy Valence
samedi 8 août 2026 · Tamper & Yummy · Valence
Informations pratiques
Valence
Atelier scrapbooking
Tamper & Yummy 16 rue Dauphine Valence Drôme
Tarif : 22 – 22 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 14:00:00
fin : 2026-08-08 16:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Atelier de scrapbooking au salon de thé Tamper & Yummy, animé par Isa Loisirs Créatifs. Prêt(e) pour un moment convivial et créatif ?
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Tamper & Yummy 16 rue Dauphine Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 60 73 85 indigo07@hotmail.fr
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English :
Scrapbooking workshop at the Tamper & Yummy fair, led by Isa Loisirs Créatifs. Ready for a fun and creative time?
L’événement Atelier scrapbooking Valence a été mis à jour le 2026-07-18 par Valence Romans Tourisme
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