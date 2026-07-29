Atelier scrapbooking Tamper & Yummy Valence

Informations pratiques

Valence

Atelier scrapbooking

Tamper & Yummy 16 rue Dauphine Valence Drôme

Tarif : 22 – 22 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 14:00:00

fin : 2026-08-08 16:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Atelier de scrapbooking au salon de thé Tamper & Yummy, animé par Isa Loisirs Créatifs. Prêt(e) pour un moment convivial et créatif ?

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Tamper & Yummy 16 rue Dauphine Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 60 73 85 indigo07@hotmail.fr

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English :

Scrapbooking workshop at the Tamper & Yummy fair, led by Isa Loisirs Créatifs. Ready for a fun and creative time?

L’événement Atelier scrapbooking Valence a été mis à jour le 2026-07-18 par Valence Romans Tourisme