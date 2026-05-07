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Visite guidée Bluff, mensonges et crocs acérés Maison des têtes Valence

Visite guidée Bluff, mensonges et crocs acérés Maison des têtes Valence mercredi 29 juillet 2026.

Lieu : Maison des têtes

Adresse : 57 Grande Rue

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 4 4 4

Valence

Visite guidée Bluff, mensonges et crocs acérés

Maison des têtes 57 Grande Rue Valence Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 20:00:00
fin : 2026-07-29 20:00:00

Date(s) :
2026-07-29

Saurez-vous démasquer le monstre… avant qu’il ne vous dévore ?
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Maison des têtes 57 Grande Rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86  artethistoire@valenceromansagglo.fr

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English :

Can you unmask the monster? before it devours you?

L’événement Visite guidée Bluff, mensonges et crocs acérés Valence a été mis à jour le 2026-05-05 par Valence Romans Tourisme

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