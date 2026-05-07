Visite guidée Bluff, mensonges et crocs acérés Maison des têtes Valence
Visite guidée Bluff, mensonges et crocs acérés Maison des têtes Valence mercredi 29 juillet 2026.
Valence
Visite guidée Bluff, mensonges et crocs acérés
Maison des têtes 57 Grande Rue Valence Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 20:00:00
fin : 2026-07-29 20:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Saurez-vous démasquer le monstre… avant qu’il ne vous dévore ?
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Maison des têtes 57 Grande Rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
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English :
Can you unmask the monster? before it devours you?
L’événement Visite guidée Bluff, mensonges et crocs acérés Valence a été mis à jour le 2026-05-05 par Valence Romans Tourisme
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