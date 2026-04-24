Atelier de cuisine adulte Barbecue et plancha Ateliers de cuisine Come and Cook Valence

Valence

Atelier de cuisine adulte Barbecue et plancha

Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence Drôme

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 18:00:00

fin : 2026-07-09 20:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Profitez d’un atelier gourmand pour cuisiner à la plancha et au barbecue, avec des recettes fraîches, savoureuses et colorées.

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Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 76 15 contact@come-and-cook.fr

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English :

Enjoy a gourmet workshop on plancha and barbecue cooking, with fresh, tasty and colorful recipes.

L’événement Atelier de cuisine adulte Barbecue et plancha Valence a été mis à jour le 2026-04-22 par Valence Romans Tourisme