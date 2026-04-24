Atelier de cuisine adulte Barbecue et plancha Ateliers de cuisine Come and Cook Valence
Atelier de cuisine adulte Barbecue et plancha Ateliers de cuisine Come and Cook Valence jeudi 9 juillet 2026.
Valence
Atelier de cuisine adulte Barbecue et plancha
Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence Drôme
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:00:00
fin : 2026-07-09 20:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Profitez d’un atelier gourmand pour cuisiner à la plancha et au barbecue, avec des recettes fraîches, savoureuses et colorées.
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Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 76 15 contact@come-and-cook.fr
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English :
Enjoy a gourmet workshop on plancha and barbecue cooking, with fresh, tasty and colorful recipes.
L’événement Atelier de cuisine adulte Barbecue et plancha Valence a été mis à jour le 2026-04-22 par Valence Romans Tourisme
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